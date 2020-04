Machico alarga fornecimento de refeições aos alunos carenciados do concelho

A Câmara Municipal de Machico aprovou o alargamento do fornecimento de refeições aos alunos mais carenciados do concelho que, até agora, contemplava as crianças do 1.º escalão da acção social do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, abrangendo, a partir de agora, os alunos do 1.º escalão da acção social escolar dos 2.º e 3.º ciclos.

Esta decisão prende-se com os vários pedidos registados por parte das famílias que têm crianças em idade escolar e que se encontram privadas de beneficiar deste tipo de apoio.

Desta forma, a autarquia consegue apoiar o maior número de alunos com uma refeição diária, garantindo as condições mínimas de uma alimentação saudável, refere o presidente Ricardo Franco através de nota enviada à redacção.

Até o momento, e desde o início desta iniciativa, o Município já forneceu cerca de 250 refeições, número que vai aumentar “de forma exponencial” com o alargamento da medida aos alunos dos restantes escalões etários.

A Autarquia informou ainda que as refeições fornecidas são confeccionadas através de um serviço contratado à Santa Casa da Misericórdia de Machico, coordenado pela sua nutricionista, sendo também um contributo para a sustentabilidade daquela instituição.