O líder parlamentar do CDS aproveitou a proposta do PS para manutenção do subsídio de mobilidade, nas viagens dos madeirenses ao Porto Santo, nos meses de Verão, para recordar um pedido que foi feito à República.

Lopes da Fonseca lembra que o Governo Regional pediu a Lisboa que estudasse a hipótese de subsidiar, neste Verão, as viagens dos portugueses do continente aos Açores e à Madeira.