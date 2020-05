Loja do Cidadão reabre só para utentes de máscara e com processos “urgentes ou inadiáveis”

A Vice-presidente do Governo Regional pede aos utentes que sejam comedidos e não corram ao serviços administrativos da Loja do Cidadão que reabe a partir da próxima segunda-feira, nesta fase de desconfinamento.

Perspectivando “uma grande procura nos primeiros dias em que a Loja do Cidadão vai estar aberta ao público”, aquela tutela pediu aos utentes que recorram aos serviços que ali estão instalados “apenas para atendimentos urgentes e ou inadiáveis”.

N”esse sentido, aconselhamos aos utentes que privilegiem o uso das plataformas digitais para acesso aos serviços públicos, quer para resolução directa de solicitações, quer para a realização de agendamentos nos serviços, sempre que tal seja possível”, lê-se numa nota de imprensa que foi emitida após conhecidas as medidas do Conselho de Governo desta quinta-feira.

A partir do dia 18 de Maio, segunda-feira, a Loja do Cidadão funcionará nos dias úteis, de segunda a sexta, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 e aos sábados, das 9h às 13h00. Mas terá condições especiais devido às exigências de controlo sanitário.

É obrigatório o uso de máscara de protecção, cirúrgica ou social no interior das instalações por parte dos utentes e de todos os colaboradores das entidades que prestam serviços da Loja do Cidadão da Madeira, durante todo o período de permanência naquele espaço.

No interior da Loja do Cidadão da Madeira os utentes devem assegurar a higienização das mãos no dispositivo colocado à entrada da Loja do Cidadão da Madeira, adotar medidas de etiqueta respiratória e respeitar as marcas de sinalética de distanciamento social. “É recusada a entrada na Loja do Cidadão da Madeira a quem não cumprir com as regras de acesso definidas”, adverte.

Assim, de acordo com a Vice-presidência do Governo Regional, a Loja do Cidadão, estará encerrada nos dias úteis das 13h00h às 14h00 para limpeza e desinfecção das instalações. A entrada de utentes será controlada e condicionada, de modo a garantir que o número de pessoas dentro das instalações, cumpre com as determinações das autoridades de saúde.

Os utentes devem aguardar ordenadamente em fila única no exterior do espaço da Loja do Cidadão da Madeira, respeitando o distanciamento de dois metros e as orientações transmitidas pela equipa de apoio.

Os atendimentos prioritários e os agendamentos serão salvaguardados, devendo as pessoas que se encontrem numa destas situações, se dirigir à porta de acesso da Loja do Cidadão da Madeira para transmitir esta informação ao Vigilante de serviço.

Há, contudo, entidades que só fazem atendimento mediante agendamento prévio através dos seguintes contactos: SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras através do Email: [email protected] e Rede fixa: 808 202 653 e Rede móvel: 808 962 690 DRAJ - Direção Regional da Administração da Justiça: Email único: [email protected]; Contactos telefónicos: Gabinete de Identificação Civil (Cartão de Cidadão): 291 212 203; Gabinete de Certidões: 291 212 206; Gabinete de Apoio ao Registo Automóvel: 291 212 204.

A entidade CFE - Centro de Formalidades das Empresas dá prioridade aos atendimentos agendados com a antecedência de um dia útil através do contacto telefónico: 291 000 700.