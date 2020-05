Lobo Marinho fará quatro viagens semanais entre Madeira e Porto Santo

O Governo Regional aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Governo, uma resolução que, no âmbito das ligações marítimas entre a Madeira e o Porto Santo, autoriza a realização de 4 viagens semanais, em ambos os sentidos, às Segundas, Quintas, Sábados e Domingos, ficando a lotação do navio, no que concerne exclusivamente aos passageiros, limitada a dois terços da sua capacidade máxima, devendo o operador salvaguardar o cumprimento do plano de contingência definido para a sua área de actividade.

Esta mesma resolução, informa o executivo através de comunicado, vem revogar a Resolução n.º 119/2020, de 17 de Março, e respectiva Declaração de Retificação n.º 13/2020 de 18 de março, que determinou a suspensão da actividade de aluguer de viaturas automóveis dinamizadas pelas rent-a-car na Região Autónoma da Madeira, fazendo cessar, de imediato, todos os contratos em vigor que impliquem actividades turísticas e determinando as seguintes regras para o desconfinamento da actividade:

a) Manter o distanciamento social na contratação e entrega do veículo;

b) Utilização obrigatória de Equipamentos de proteção Individual para colaboradores e clientes;

c) Obrigatoriedade de desinfetar as viaturas antes da entrega do veículo;

d) Disponibilizar e divulgar das medidas preventivas do IASAUDE e contactos em diversos idiomas.