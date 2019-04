‘Da infância à terceira idade: Intervenção em Contextos de Violência e Crime’, assim se intitula o livro de Madalena Sofia Oliveira, apresentado pela Secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade que sublinhou, na ocasião, que “este livro traduz o reflexo de uma realidade de sofrimentos num universo onde as violências múltiplas produzem vítimas, vidas inteiras de sofrimento e vitimação”.

O livro que pretende ser um guia prático para os profissionais que lidam ou que pretendem lidar com situações de violência e crime foi apresentado, há pouco, no Colégio dos Jesuítas, num trabalho que apresenta 13 capítulos escritos por um total de 17 autores.

Rita Andrade assegurou ainda que “estes são temas em que o Governo Regional tem também vindo a fazer um forte investimento, numa luta sem tréguas, pelo que este vosso contributo surge no momento certo, é um instrumento de trabalho valioso. É um reforço muito positivo das nossas preocupações nestas matérias”.

Madalena Sofia Oliveira explicou que “o objectivo do livro é muito claro, dar a conhecer as boas práticas daquilo que tem vindo a ser feito no âmbito da violência e crime, desde a infância à terceira idade”.

“É sobretudo um guia com estratégias muito bem definidas, onde se procura exemplificar com casos práticos as experiências passadas por profissionais e que sirvam efectivamente de guia de orientação para aqueles que pretendem vir a trabalhar ou que já trabalham nestas matérias”, acrescentou.

O livro estará a venda na livraria Bertrand, ou através de encomenda na livraria on-line ‘Wook’.