Limpeza e Desinfeção na reabertura do seu negócio

Medidas gerais para estabelecimentos de atendimento ao público

Os estabelecimentos devem assegurar-se de que todas as pessoas que trabalham neste setor, estão sensibilizadas para o cumprimento das regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos, assim como de outras medidas de higiene, desinfeção e controlo ambiental.

Salientamos a importância de:

- Cada organização deve elaborar o seu plano de contingência para COVID-19;

- Cada organização deve estabelecer, informar e implementar um plano de limpeza e desinfeção das instalações;

- Os planos devem estar afixados em locais visíveis;

- Deve existir um sistema de registo da limpeza com identificação das pessoas responsáveis e da frequência com que é realizada;

- Nesta fase, a frequência de limpeza deve ser aumentada e registada, não sendo suficiente cumprir os horários habituais de limpeza estipulados anteriormente;

- Os profissionais de limpeza devem conhecer bem os produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes), as precauções a ter com o seu manuseamento, diluição e aplicação em condições de segurança, como se proteger durante os procedimentos de limpeza dos espaços e como garantir uma boa ventilação dos mesmos durante as fases de limpeza e de desinfeção;

Toda a comunidade, nomeadamente os cidadãos, as famílias e os profissionais nos seus locais de trabalho, devem preocupar-se em manter a limpeza de rotina das superfícies, sobretudo aquelas onde todos tocam frequentemente.

Técnicas de limpeza

Os estabelecimentos devem assegurar-se que a limpeza segue as técnicas abaixo:

- A limpeza deve ser sempre húmida - não usar aspiradores a seco em zonas públicas, salvo se forem aspiradores com tanque de água que recolhe a sujidade na água (este depósito deve ser despejado e lavado entre cada uma das áreas a aspirar);

- A limpeza deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais limpas, para as mais sujas:

Paredes e teto (se aplicável);

Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros);

Equipamentos existentes nas áreas;

Instalações sanitárias;

Chão – é o último a ser limpo.

Materiais de limpeza

Em relação aos materiais de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar-se que:

• Possuem materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) para cada área e de acordo com o nível de risco das áreas a limpar;

• Os panos de limpeza devem ser de uso único e descartáveis (usar e deitar fora), ou substituídos por papel. Se possível, para cada área de funcionamento, atribuir um código de cores, de acordo com o nível de risco.

- Bancadas, mesas, cadeiras, cadeirões de restaurantes e de gabinetes, entre outros: azul;

- Mesas de refeição e áreas de preparação de alimentos: verde;

- Casas de banho: pano só para limpar o lavatório: amarelo; pano para as sanitas (exterior): vermelho;

A parte interior da sanita não precisa de pano descartável. Deve ser esfregada com o próprio piaçaba e com detergente de base desinfetante;

O balde e esfregona para o chão são habitualmente reutilizáveis, pelo que se deve garantir uma limpeza e desinfeção destes equipamentos no final de cada utilização. Os baldes e as esfregona têm que ser diferentes, para as áreas atrás referidas – equipamentos diferentes para diferentes áreas.

Por exemplo: o balde e esfregona usados nas casas de banho, não devem ser usados nas áreas de alimentação, ou em outros espaços públicos.

Frequência de limpeza

Em relação à frequência de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar-se que:

• A limpeza de superfícies de toque frequente pode ser realizada com detergente de base desinfetante, para conseguir um procedimento mais rápido, isto é, um produto que contém na sua composição, detergente e desinfetante em simultâneo (2 em 1), compatíveis;

• A frequência de limpeza das superfícies de toque frequente deve ser efetuada, no mínimo, 6 vezes ao dia, mas pode ser necessário aumentar essa frequência;

• Nas áreas de restauração/cafés, esta limpeza rápida deve ser feita quando sai um cliente e entra outro para a mesma mesa. Os puxadores de portas devem ser limpos com mais frequência (cerca de 1 vez por hora);

• Chão: lavar com água quente e detergente comum, seguido da desinfeção com solução de desinfetante diluída em água. A frequência de limpeza deve ser no mínimo 2 vezes ao dia;

• Instalações sanitárias (casas de banho): lavar preferencialmente com produto que contenha na sua composição detergente e desinfetante, porque é de mais fácil aplicação e desinfeção. A frequência de limpeza do chão deve ser no mínimo, 3 vezes ao dia.

Produtos de limpeza e desinfeção

Em relação aos produtos de limpeza e desinfeção, os estabelecimentos devem assegurar-se que:

• De forma a serem tomadas as medidas necessárias para proteger a saúde e o ambiente e garantir a segurança nos locais de trabalho, é necessário ter no estabelecimento as fichas técnicas e as de dados de segurança dos produtos, que constam no plano de higienização e desinfeção;

• Devem ser cumpridas as indicações do fabricante e instruções nos rótulos dos produtos e nas fichas de segurança;

• Os produtos químicos devem estar devidamente rotulados, fechados e conservados nas suas embalagens de origem, de modo a evitar o risco de contaminação de alimentos;

• Os produtos químicos devem ser armazenados fora das áreas onde são manuseados os alimentos, em local fechado e devidamente identificado, fora do alcance de crianças ou de pessoas com necessidades especiais;

• Os desinfetantes mais utilizados são: detergentes desinfetantes, numa composição de 2 em 1, para agilizar o trabalho. Há também indicação que podemos utilizar lixívia, mas este produto é prejudicial às nossas vias respiratórias e ao ambiente, além de que, se não for bem utilizada, pode manchar a roupa e alguns materiais;

• As partes metálicas das superfícies ou as que não são compatíveis com a lixívia, devem ser desinfetadas com álcool a 70% ou outro produto compatível, para evitar a corrosão ou danificação;

• Ao aplicar estes produtos, deve sempre abrir as janelas para arejar e renovar o ar, ajudando também a secar mais rapidamente as superfícies.

Limpeza e desinfeção das superfícies de áreas comuns

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas comuns deve seguir as seguintes indicações:

• Lavar primeiro as superfícies com água e detergente;

• Em seguida, espalhar uniformemente a solução de desinfetante nas superfícies;

• Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante pelo menos 10 minutos – ler as instruções do fabricante/fornecedor. Esta etapa é fundamental;

• De seguida enxaguar as superfícies só com água quente;

• Deixar secar ao ar.

Instalações sanitárias

• Utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior das sanitas;

• Seguir a sequência:

- Iniciar a limpeza pelos lavatórios (1.º as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à volta destes;

- Limpar as sanitas;

- Limpar o chão;

• No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em todas as torneiras;

• Não esquecer de limpar frequentemente as maçanetas das portas das casas de banho e os botões de autoclismo das sanitas.

(fonte: DGS)