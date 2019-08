Liga e Sociedades de Desenvolvimento unem esforços na luta contra o cancro

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC) e a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento (SMD) assinaram hoje, dia 14 de Agosto, na sede do Núcleo Regional, um protocolo que tem como objectivo geral o desenvolvimento de acções de cariz solidário, nas infra-estruturas das Sociedades de Desenvolvimento (SD).

Nesta cerimónia, o presidente do NRM da LPCC, Ricardo Sousa, salientou que a Liga Portuguesa Contra o Cancro tem crescido nos últimos anos no que diz respeito ao apoio que tem sido prestado aos doentes e às suas famílias, tendo estendido o seu campo de aço a vários concelhos da Região, onde existem várias infra-estruturas das SD, que têm já dado apoio às iniciativas promovidas pelo Núcleo Regional.

“O que hoje estamos a fazer é formalizar esta situação que, ao longo dos anos, temos vindo a por no terreno”, vincou Ricardo Sousa, dando como exemplo o torneio que vai decorrer no próximo fim-de-semana no campo de golfe do Porto Santo.

O presidente do NRM lembrou que a Liga vive “graças aos donativos e parcerias, com o importante apoio da comunidade, tanto ao nível dos artistas como de todos aqueles que participam nas diferentes iniciativas”.

Não obstante, realçou que para realizar essas iniciativas eram precisas das “melhores salas”, algo que agora está disponível através deste protocolo.

Por seu lado, a presidente das SD, Nivalda Gonçalves, relevou a “nobreza” da causa da Liga, à qual as Sociedades de Desenvolvimento se juntam numa vertente solidária. “Queremos estar, no fundo, integrados nessa solidariedade e precisamos também que as pessoas vão aos nossos espaços, utilizem as nossas infra-estruturas e nos dêem essas mais-valias de promoção”, afirmou.