Líder do CDS reúne com autarcas da Calheta e prepara estratégia para 2021

O líder do CDS Madeira esteve ontem, sexta-feira, 26 de Junho, reunido com a estrutura local do partido na Calheta. Um encontro onde marcaram presença os presidentes das Juntas de Freguesia do CDS (Paul do Mar, Ponta do Pargo e Fajã da Ovelha), o vereador, Martinho Câmara, e os dirigentes do partido naquele concelho.

Nesta reunião com vista à preparação da estratégia para as eleições autárquicas de 2021, o líder do CDS, também secretário regional de Economia, fez-se acompanhar pelo secretário-geral do partido e colega de Governo, Teófilo Cunha.

Barreto reconhece aos autarcas “total confiança no trabalho desenvolvido junto das populações da Calheta” e garante que estes “terão o apoio do CDS na recandidatura às três Juntas de Freguesia” governadas pelo partido.

“Estas reuniões com o poder local, com os nossos autarcas de freguesia, são muito importantes, pois são eles que conhecem a realidade e as dificuldades sentidas pelas populações. No actual contexto de contracção económica e aumento das dificuldades sociais, é fundamental, enquanto membros do Governo Regional, articular iniciativas e divulgar localmente as medidas que o Governo e, mais concretamente, as secretarias do CDS, estão a tomar para apoiar económica e socialmente as famílias e as empresas”, vincou o líder centrista.

Rui Barreto sublinhou ainda que “embora estando no Governo, o CDS tem vida própria nos concelhos” e “os autarcas do partido têm de continuar a fazer o seu trabalho, governando, apresentando propostas e mantendo a identidade do CDS”. “O partido tem vida própria”, garante.

O CDS continua, assim, o processo de mobilização do partido em todas as freguesias e concelhos da Madeira e do Porto Santo. Deste encontro ficou também estabelecido que a breve trecho serão promovidas reuniões sectoriais entre os autarcas locais e membros do Governo Regional para tratar de assuntos de interesse das populações da Calheta.