‘Liceu’ passa a ter ‘Eco Cartão Escola’

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinou, ontem, um protocolo com a Escola Secundária Jaime Moniz no âmbito do projecto ‘Eco Cartão Escola’. Um iniciativa que tem por finalidade a execução de diversas actividades essencialmente de defesa ambiental.

Trata-se de um projecto-piloto que compreende diversos estabelecimentos escolares das Madeira, tendo em vista a consciência cívica da população escolar sobre as práticas ambientais.

O Eco Cartão Escola, lançado pelo Departamento de Ambiente da CMF, constitui um sistema inovador que pretende incentivar as comunidades escolares a adoptar boas práticas ambientais no domínio da gestão dos resíduos sólidos.

Assim, as comunidades escolares verão as suas práticas ambientais associadas à deposição selectiva de resíduos, recompensadas com pontos que poderão ser convertidos em prémios.

A ESJM esteve representada pela vice-presidente, Zita Carvalho, na assinatura deste protocolo, assumindo o compromisso de “toda a população escolar de aumentar as boas taxas de deposição selectiva de resíduos e de preparação para reutilização e reciclagem, bem como a redução da produção de resíduos indiferenciados”.