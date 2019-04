Liceu assina protocolo de cooperação com Instituto Politécnico De Beja

O Conselho Executivo da Escola Secundária Jaime Moniz (ESJM) assinou, esta quarta-feira (4 de Abril), um protocolo de cooperação com o Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), abrindo assim caminho para o estreitamento das relações estratégicas entre ambas as instituições.

O IPBeja foi representado no ato de assinatura do protocolo pelo seu presidente, João Trindade, e administrador, Paulo Cavaco, que também assinalaram este momento de cooperação com uma oferta simbólica à ESJM de uma peça de Vista Alegre e uma medalha alusivas ao Instituto.

A Escola Secundária Jaime Moniz quer fomentar as parcerias com o exterior, com o propósito de “melhorar a qualidade do ensino e responder aos anseios dos seus estudantes”. Segundo os termos deste protocolo, a ESJM e o IPBeja comprometem-se, conjuntamente, “a assumir uma relação como parceiros preferenciais e privilegiados em todas as suas iniciativas que possam ser do interesse e benefício comuns”.

Também nos termos do protocolo, o IPBeja compromete-se a disponibilizar, por ano lectivo, cinco vagas na residência de estudantes para alojar durante os anos necessários à conclusão da formação, a cinco dos seus estudantes, cujo processo de candidatura tenha sido patrocinado pela Escola, salvaguardando que os candidatos reunam as condições de acesso ou ingresso ao ensino superior de Portugal legalmente exigíveis.

O IPBeja assume ainda disponibilizar cinco vagas adicionais às cinco inicialmente previstas, a título gratuito, nos mesmos termos e condições anteriormente definidos. Está também previsto apoiar a estadia de estudantes e responsáveis da ESJM, de familiares directos dos estudantes beneficiários, através da disponibilização de alojamento e alimentação em residências de estudantes, em épocas de pausa lectiva, e em número de acordo com a disponibilidade da instituição.