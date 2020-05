Lares da Madeira retomam visitas a partir de 1 de Junho

Os lares na Região Autónoma da Madeira preparam-se para retomar as visitas a partir de 1 de Junho. A determinação do Governo Regional é avançada pela Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, na página de Instagram do Governo Regional da Madeira.

Augusta Aguiar refere que face à situação epidemiológica da Região Autónoma da Madeira, e dado que todos os funcionários e residentes nos lares serão testados à Covid-19, as visitas aos lares de idosos podem ser retomadas a partir de 1 de Junho.

A secretária dirige uma palavra de “profundo agradecimento aos familiares e utentes dos lares, pela compreensão demonstrada ao longo destes meses em que as visitas estiveram suspensas”, recoprdando que a medida teve como objectivo a protecção desta população mais vulnerável.

Augusta Aguiar não esquece os funcionários dos lares que “desempenharam um papel fundamental nesta fase, pela dedicação demonstrada e cuidados diários prestados, sendo o único contacto dos utentes com o mundo exterior”.

O Governo Regional decidiu retomar as visitas a partir de 1 de junho, mediante a “adopção de rigorosas medidas de higiene e protecção dos utentes e visitantes, após concluída a realização de testes à Covid-19 a todos os funcionários e utentes dos lares da Região”, adiantou a governante, referindo ainda que continuarão a “monitorizar de perto a evolução da situação, adaptando as medidas, caso necessário, tendo sempre como fim último a protecção da saúde e bem-estar dos nossos idosos”.

