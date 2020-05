Conforme já noticiou o DIÁRIO, a Keller Williams (KW) dedica, anualmente, todas as segundas quintas-feiras do mês de Maio, um dia inteiro ao voluntariado com fins solidários: a data chama-se ‘RED Day’ e “Renovar, Energizar e Doar onde vives” são os objectivos que estão na base desta iniciativa mundial da conhecida empresa imobiliária.

Por cá, a KW Área Madeira também associou-se à data e os colaboradores da empresa vestiram a ‘farda’ de voluntários e envolveram-se em três iniciativas, a primeira das quais já foi realizada previamente, nomeadamente a criação de um vídeo para a consignação de 0,5% do IRS a favor da APCM - Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, conforme explicou João Andrade, consultor imobiliário da KW Área Madeira.

Hoje, 14 de Maio, segunda quinta-feira de Maio, explica João Andrade, os elementos da empresa na ilha fizeram 180 refeições (sopa de trigo e macarrão), confeccionadas em dois espaços - Grand Café na Avenida do Mar e Casa do Povo de Santa Cruz - para entregar à Associação CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo, visando apoiar mais de meia centena de famílias carenciadas.

Adianta que, esta tarde, por volta das 16 horas, a KW Área Madeira vai entregar roupa e brinquedos à Casa do Povo de Santo António, para serem distribuídos a famílias carenciadas, identificadas, na freguesia.

Cerca das 19 horas, o dia reserva ainda um directo no Facebook via página da KW Área Madeira, com artistas convidados: Vânia Fernandes, Tiago Sena Silva e o Compadre Jodé.

Depois haverá um directo com as instituições apoiadas neste dia, refere João Andrade.

“O nosso objectivo maior é que estas iniciativas que fizemos possam inspirar, “alavancar” outras semelhantes, pois partilhar é uma coisa boa, fantástica”, diz João Andrade.

Resta acrescentar que, em Portugal, a rede KW também vai realizar acções de solidariedade e responsabilidade social em Cascais, Oeiras, Sintra, Braga, Porto, Lisboa e Algarve.