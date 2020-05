O vídeo foi partilhado nas redes sociais do Governo Regional da Madeira e é mais uma mensagem de esperança num altura marcada pela pandemia Covid-19.

‘Juntos conseguiremos’ mostra a luta das entidades regionais contra o vírus mortal e destaca as medidas tomadas a tempo e horas que servem de exemplo nas “arrojadas medidas que tomou, quer a nível sanitário, quer no apoio a empresas e cidadãos”, refere o vídeo do Governo Regional que pode ver aqui.