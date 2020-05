Junta de São Roque distribui 80 cabazes de produtos regionais a famílias do Galeão

A Junta de Freguesia de São Roque, no Funchal, distribuiu hoje cerca de 80 cabazes de produtos regionais nas zonas altas do Galeão a famílias com carências económicas.

Um apoio que nos últimos tempos tem sido feito com alguma frequência em grupos habitacionais que estão sinalizados pela Junta, não só nos bairros sociais, como também nas zonas onde existem famílias com alguma dificuldade.

Em declarações ao DIÁRIO, Pedro Gomes refere que este apoio vai continuar à medida que os produtos cheguem à Junta, variando as zonas apoiadas, para que todos recebam um pouco desta ajuda.

“Neste momento temos várias valências de apoio. Além do fundo de emergência à qual a junta concorreu para apoiar as pessoas que foram directamente afectadas pela Covid-19, o Centro de dia da freguesia, que se encontra fechado, está a fazer refeições com distribuição diária para famílias carenciadas e referenciadas pela Junta”, refere o presidente, salientando ainda o contributo da Casa do Povo local.

Para além das famílias que a Junta apoia mensalmente, Pedro Gomes fala num um aumento de pedidos de ajuda na ordem dos 25% de famílias que ficaram desempregadas ou que estão em layoff e que recorrem a esta entidade na esperança de poderem contar com algum apoio.

O presidente agradece a colaboração das empresas que têm colaborado e que permite que a Junta consiga “minimizar o efeito desta crise na freguesia de São Roque”.