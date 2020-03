À semelhança do que tem acontecido noutras Juntas de Freguesia regionais, nomeadamente na sede do concelho de Câmara de Lobos, a Junta de Freguesia do Curral das Freiras anunciou hoje (dia 25 de Março) uma série de medidas de apoio de emergência ao isolamento social no contexto da pandemia de Covid-19, destinadas à “população de risco”.

“Com a obrigatoriedade deste isolamento social na freguesia que é bastante dispersa e, por isso, apresenta dificuldades de mobilidade e com percursos apeados onde vivem parte dos nossos idosos e de famílias identificadas como carenciadas”

De modo a minimizar as “dificuldades de mobilidade” numa freguesia que é geograficamente “bastante dispersa”, o executivo da Junta de Freguesia constituiu um grupo de 10 voluntários naturais da freguesia, onde constam inclusivamente, alguns membros da Assembleia de Freguesia, que se disponibilizam a ir ao encontro dos idosos e apoiá-los nas suas tarefas quotidianas (como sejam: o pagamento das contas, idas ao supermercado ou farmácia). Para o efeito, aqueles que necessitem deste serviço devem contactar a Junta através do telefone (935 712 493 ou 219 712 493) ou via e-mail ([email protected]).

Ainda no âmbito do apoio social, o executivo local “deliberou por unanimidade na sua reunião quinzenal, um reforço financeiro no valor de 2.000 euros, que servirá de apoio as famílias carenciadas, para aquisição de bens alimentares e medicação nas situações emergentes”, em articulação com os serviços sociais do município, os serviços da Segurança Social da freguesia e ainda em articulação com as instituições locais e com a farmácia local.

Na mesma nota, o edil deixa um apelo: “a sensibilizar que a população fiquem em casa, isto como medida de contenção do novo coronavírus e de protecção à população, em especial aos mais idosos”, reiterando ainda a sua total disponibilidade “24 horas por dia”, “para a responder as necessidades daqueles que mais precisam”.