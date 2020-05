Junta de Freguesia da Ribeira Brava ajuda população no preenchimento e entrega do IRS

A Junta de Freguesia da Ribeira Brava oferece um serviço de apoio à população, em especial aos pensionistas e trabalhadores dependentes, no preenchimento e entrega de IRS.

Marco Martins, presidente da Junta, refere que este é um “compromisso de proximidade que pretende facilitar a vida das pessoas da Ribeira Brava que tenham dificuldade em preencher os impressos”. No seu entender, o preenchimento e consequente submissão “levanta por vezes algumas dificuldades às quais agora a Junta de Freguesia se compromete a suprir”, realça, salientando que para beneficiar deste apoio, as pessoas apenas precisam de se dirigir aos serviços da Junta de Freguesia, com os documentos necessários.

Este serviço é oferecido pelo terceiro ano pela aquela entidade.