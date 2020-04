A Junta de Freguesia de Câmara de Lobos está a disponibilizar gratuitamente um atestado de residência, que serve como justificação de falta ao trabalho por motivos de cerca sanitária no âmbito da pandemia de covid-19.

“Se está impossibilitado de se deslocar para o seu posto de trabalho fora da freguesia de Câmara de Lobos, por força do estabelecimento da cerca sanitária peça o seu atestado de residência para entregar à sua entidade patronal para que esta possa iniciar os procedimentos junto da Segurança Social de forma a garantir o seu salário a 100%”, explica a Junta numa mensagem veiculada nos seus canais oficiais.

Para obter o referido documento são necessários os seguintes dados: número do Cartão de Cidadão, morada, profissão e contacto, que devem ser enviados para um do seguintes endereço de e-mail: [email protected], [email protected] ou [email protected]

Para esclarecimento de eventuais dúvidas, a Junta disponibiliza os seguintes contactos telefónicos: 291 628 087 (geral), 937 950 896 (telemóvel) e 917 857 482 (telemóvel do presidente).

Recorde-se que na sequência do levantamento da cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos para combater as cadeias de transmissão de covid-19, o Governo Regional, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, garante pagamento de salários a 100% para todos os trabalhadores daquela freguesia, confinados desde as 00 horas de domingo e até o próximo dia 3 de Maio.