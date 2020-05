Julgamento prossegue à tarde com advogados concentrados na sala maior do Tribunal do Funchal

O Tribunal recusou, com a anuência dos advogados dos arguidos, transferir a audiência de julgamento da rede de tráfico de droga para o Estabelecimento Prisional do Funchal ou para o Tecnopolo, decidindo retomar a sessão à tarde, concentrando os três mandatários na sala maior do Palácio da Justiça.

A deliberação foi comunicada há pouco por Carla Meneses, juiza-presidente do colectivo que dirige os trabalhos, depois das dificuldades e problemas de som decorrentes da sessão de videoconferência entre a sala da audiência onde estão os magistrados e três outras salas onde seguiam os mandatários dos arguidos.

Foi então deliberado, com a concordância dos advogados, que a audiência será retomada à tarde no Tribunal do Funchal, Palácio da Justiça, sendo que os três mandatários dos arguidos acompanharão a sessão todos no mesmo espaço, reservado na sala maior que será devidamente adaptada para o efeito, com a deslocação de mesas e cadeias que serão posicionadas com o distanciamento social exigido nestes tempos de pandemia.

Recorde-se que os advogados requereram a transferência do julgamento da rede internacional de droga para a cadeia da Cancela ou para o Tecnopolo, devido às dificuldades técnicas (qualidade do som e de telecomunicações) e às garantias processuais dos arguidos.

Conforme o DIÁRIO noticiou, 14 estrangeiros, acusados de pertencer a uma rede internacional de tráfico de cocaína, começaram a ser julgados na manhã desta quarta-feira, no Tribunal do Funchal, em condições inéditas devido à pandemia da covid-19, com a separação de magistrados, advogados e arguidos que estão em prisão preventiva em Portugal e Espanha.

No total, os intervenientes estarão distribuídos por oito espaços diferentes, a maioria dos quais a acompanhar a audiência através de videoconferência.