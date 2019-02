JSD-Madeira dedica a próxima semana à Cultura

Uma oportunidade para a juventude social-democrata contactar com associações, agentes culturais e entidades públicas ligadas à área cultural da Região. É desta forma que a JSD descreve a iniciativa ‘Semana da Cultura’, que vai mobilizar dirigentes e militantes em acções a decorrer nos próximos cinco dias e que pretende “debater ideias, auscultar preocupações e apresentar novas propostas que complementem a estratégia positiva que tem vindo a ser seguida”.

Assim, já amanhã, segunda-feira, pelas 10h00, realiza-se um encontro com a Associação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira. Na terça-feira, às 14h30, a JSD visita a Fábrica de Vimes do Café Relógio, na Camacha, e na quarta-feira, a partir das 17h30, desloca-se ao Núcleo Museológico de Arte Popular do Grupo Folclórico e Etnográfico da Boa Nova. Na quinta-feira, pelas 11h00, tem lugar uma reunião na Direcção Regional de Cultura e na sexta-feira, à mesma hora, há um encontro com o Grupo Dançando com a Diferença.

O balanço da iniciativa, que pretende contribuir para uma maior valorização, dinamização e envolvimento dos mais jovens na oferta cultural existente na Madeira e no Porto Santo, será apresentado em conferência de imprensa, na próxima sexta-feira, em hora e local ainda a divulgar.