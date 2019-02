JSD defende valorização das carreiras profissionais ligadas à Artes e Educação para a Inclusão

Para o presidente da JSD Madeira, Bruno Melim, a ‘Semana da Cultura’ ficou marcada por dois temas: pela “valorização das carreiras profissionais ligadas à artes” e “por aquilo que é ainda é preciso fazer após estes 42 anos de autonomia” no âmbito da Cultura.

Bruno Melim falava no encerramento da ‘Semana da Cultura’ promovida pela Juventude Social Democrata, entre 11 e 15 de Fevereiro.

“Debater ideias, auscultar preocupações e apresentar novas propostas”, com o intuito de “contribuir para uma maior valorização, dinamização e envolvimento dos mais jovens na oferta cultural existente na Madeira e no Porto Santo”, foram os objectivos desta iniciativa, que permitiu à juventude social-democrata contactar com Associações, Agentes Culturais e entidades públicas ligadas à área cultural da Região (a Associação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira, a Fábrica de Vimes do Café Relógio, na Camacha, o Núcleo Museológico de Arte Popular do Grupo Folclórico e Etnográfico da Boa Nova e o Grupo Dançando com a Diferença).

No seguimento desta iniciativa, a JSD apresentou três linhas “claras” de actuação: a Educação para a Inclusão; a criação de projectos de coordenação regional com jovens artistas madeirenses emigrados; resposta efectiva dos serviços públicos às artes performativas.