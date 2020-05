JS mostra-se “atenta” às preocupações dos estudantes sobre o ensino à distância

A Juventude Socialista-Madeira está “atenta” ao processo de ensino à distância que neste momento está em marcha na Região e tem vindo a reunir-se, por videoconferência, com diversos representantes de associações estudantis da Madeira por forma a “auscultar as preocupações dos estudantes relativamente a esta matéria e perceber como tem sido adaptação dos jovens a esta metodologia”, refere Olavo Câmara, presidente da JS-Madeira.

Neste momento já foram realizados encontros com alunos de estabelecimentos de ensino dos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Machico, Santa Cruz, Ponta do Sol, Porto Moniz e Santana, assim como com alunos do ensino superior.

“É importante acompanhar os estudantes, no sentido de perceber como está a decorrer este processo que foi imposto por esta nova realidade causada pela pandemia Covid-19”, salientou Olavo Câmara, explicando que o objectivo passa por “intervir” para “adoptar políticas que possam ir ao encontro da resolução dos problemas identificados e que dêem resposta aos novos desafios”.

Uma das conclusões destes encontros alerta para a importância do ensino à distância, manifestada pelos estudantes, como uma forma de dar continuidade ao plano curricular. Não obstante, têm sido apontados alguns problemas relacionados com o acesso aos meios informáticos, situação que as autarquias tentam colmatar.

Nesta matéria, a JS enaltece o empenho das autarquias lideradas pelos socialistas (Porto Moniz, Machico, Funchal e Ponta do Sol) na aquisição de equipamentos informáticos para fazer chegar aos alunos mais carenciados, garantindo deste modo que ninguém fica para trás no acesso ao ensino.

Outra das preocupações dos jovens prende-se com a questão da “alimentação”, tendo em conta a situação de maior carência em que vivem alguns agregados familiares. Face a esta nova realidade, o grupo parlamentar do PS-M apresentou uma proposta que recomenda ao Governo Regional a criação de um plano social de apoio, a ser gerido pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, que garanta refeições aos alunos carenciados.

Refira-se que este périplo de reuniões com os estudantes terá continuidade junto de associações estudantis de outros estabelecimentos de ensino e de outros municípios.