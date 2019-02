JPP responde ao PSD apontando para o “falhanço do actual Governo Regional e do seu líder”

Em resposta ao comunicado emitido ontem pelo PSD/Madeira, sob o título ‘União do PSD-Madeira “incomoda e desespera a oposição’, o JPP responde hoje às críticas sociais-democratas, reafirmando o “falhanço, a toda a linha, do actual Governo Regional e do seu líder”.

FIlipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, e líder do JPP, refuta a ideia passada pelo secretário geral do PSD, José Prada, de que o Governo PSD cumpriu na totalidade o seu programa, e que hoje se vive melhor na Madeira.

“Na verdade, o que se vê são apenas uns desenhos e uns cartazes que andam a poluir a paisagem e que não correspondem à realidade, mas que são, repetimos, a tentativa desesperada de manter o poder”, acusa Filipe Sousa, salientando que o PSD vai agora buscar a “mão do Dr. Jardim”, que em tempos “combateram, enxovalharam e agrediram” e, numa espécie de “filho pródigo, que não conseguiu sobreviver depois do grito da independência, regressa ao colo do pai”.

Para Filipe Sousa, esta é uma tentativa do PSD de “esconder a derrota” e apregoar a chamada “unidade interna que só existe na cabeça e na imaginação do senhor Prada e na dos seus companheiros renovadinhos, mas que é tão irreal quanto o sucesso governativo que proclamam”.

Sobre o facto de José Prada desconhecer quaisquer benefícios da governação JPP em Santa Cruz, Filipe Sousa sugere que fale com “as centenas de alunos do ensino superior que recebem bolsa da autarquia, os pais que recebem livros para os filhos, as famílias a quem está a ver melhorada a sua habitação e que viviam em condições de terceiro mundo na ilha do suposto sucesso governativo do PSD, as famílias que beneficiam do Fundo Social de Emergência e do acesso gratuito ao medicamento e os milhares de munícipes contribuintes de Santa Cruz que viram a redução significativa dos seus impostos (IMI) logo a partir de 2013, quando o programa do seu Governo previa o aumento generalizado de impostos”.