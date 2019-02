JPP questiona atrasos nas obras na Ribeira Brava

O Juntos pelo Povo (JPP) questiona o Governo Regional sobre a abertura da marginal da Ribeira Brava, um projeto que já é conhecido, mas que continua por avançar.

“Aproximam-se eleições e nós sabemos que o PSD – que tem dado provas disso – só se lembra das pessoas em período eleitoral. Não queremos acreditar que este vai ser mais um caso desses, porque é uma má forma de estar e fazer política”, afirmou o deputado Paulo Alves, lembrando que aquele trajeto já está encerrada há anos: “Esta situação dificulta a acesso para a Tabua e para a Ponta do Sol e não vemos sinais do início da obra. Será que as obras vão avançar na altura do verão, condicionando o acesso a esta praia que é muito frequentada e causando ainda mais transtornos, que serão prejudiciais para a economia local?”

Outra situação que o JPP considera prejudicial para a população da Ribeira Brava são as obras da Estrada Regional de acesso à Banda D’ Além, encerrada há mais de 6 meses.

“O Governo Regional prometeu que em novembro de 2018 estaria aberta, mas estamos em fevereiro e não há sinal do fim de uma obra, que causa transtornos a quem tem de aceder às zonas altas e a quem frequenta a escola da Bica de Pau, tendo de percorrer muitos mais quilómetros”, lamentou Paulo Alves.