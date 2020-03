JPP quer reunir Conselho Económico e de Concertação Social da RAM

“A situação excepcional do ponto de vista social e económico, vivido na Região Autónoma da Madeira, exige medidas excepcionais. Deste ponto de vista, e considerando as competências do Conselho Económico e de Concertação Social da Região Autónoma da Madeira (CECS-RAM), nomeadamente quanto à sua relevância como órgão de consulta no domínio das questões económicas, sociais e laborais da Região, seria útil encetar uma reunião de carácter extraordinário deste Concelho”.

A posição é assumida em comunicado de imprensa pelo presidente do Grupo Parlamentar do JPP, Élvio Sousa, que entende que “os desafios da actual conjuntura tornam relevante a participação das estruturas produtivas, económicas e sociais, na análise da evolução económica, social e laboral da Região”.

Assim, para o JPP torna-se “fundamental agilizar, rapidamente, as linhas de financiamento para a salvaguarda da tesouraria das empresas que, neste momento, se deparam com a perda de receitas e, sobretudo, salvaguardar os postos de trabalho das empresas que estão paradas, em especial da hotelaria e restauração”.

Neste seguimento considera “fulcral” o parecer do CECS-RAM, “mais precisamente, da Comissão Permanente de Concertação Social”, no que diz respeito às medidas tomadas [pelo Governo Regional] e outras potencialmente a tomar; às propostas de agilizar medidas a fundo perdido e, principalmente, a manutenção dos postos de trabalho com a garantia das linhas de apoio”.