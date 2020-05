O Juntos pelo Povo reagiu, em comunicado, às medidas de ‘desconfinamento’ apresentadas hoje pelo Governo Regional. Embora veja com “bons olhos” notícias como a reabertura dos locais de culto, ginásios e cafés, Élvio Sousa criticou a actuação do executivo regional no que toca aos apoios aos empresários, nomeadamente no sector da restauração.

“O Juntos pelo Povo olha com bons olhos as notícias que foram avançadas pelo Governo Regional, no inicio desta tarde. São notícias animadoras e aguardadas há muito pelos madeirenses e porto-santenses”, começou por referir o presidente do Grupo Parlamentar do JPP.

Não obstante, diz que “não pode deixar de salientar que é importante reabrir o mercado económico, mas é também importante fazer chegar às empresas regionais os apoios que têm sido prometidos pelo Governo Regional”.

“Sabemos que os empresários ainda não receberam qualquer apoio prometido quer no âmbito do layoff, quer ao nível linha crédito da República quer ainda ao nível do Invest RAM”, alega Élvio Sousa, sublinhando que “esta situação tem, necessariamente, graves impactos no pagamento de salários, na manutenção de postos de trabalho e no pagamento de despesas comprometendo o futuro destas empresas”.

“São milhares de madeirenses e porto-santenses que dependem destes importantes apoios e não ‘casos pontuais’ como foi apontado pelo Presidente do Governo sendo por isso fundamental o desbloqueio destes apoios para podermos, enfim, falar numa retoma com sucesso”, sustenta.

Por outro lado, a propósito das declarações Miguel Albuquerque sobre a baixa do IVA da restauração, o JPP entende que estas “contrariam o esforço de todos os empresários da restauração e de toda a dinâmica que criou em investimento e em empregabilidade”.

“Miguel Albuquerque parece querer condenar um sector que, pela especificidade das restrições, terá de fazer um esforço financeiro assinalável”, aponta Élvio Sousa. “À semelhança do que o ‘seu’ PSD fez com a baixa do IVA da electricidade, prefere trair empresários e famílias ao invés de optar por cortar nas gorduras do seu Governo”, atira.

Face ao exposto, presidente do Grupo Parlamentar acrescenta que o JPP ficará as orientações da Comissão Europeia, no próximo dia 13 de Maio, em relação à retoma do sector turístico, “alavanca económica regional”.