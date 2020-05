JPP diz que “ameaça” do GR é “tiro de pólvora seca”

“A suposta ameaça dos dirigentes do PSD é para o JPP um tiro de pólvora seca”. A afirmação é do presidente do Grupo Parlamentar do JPP, Élvio Sousa que reage assim à possibilidade de eleições antecipadas, cenário equacionado pelo Governo Regional face ao ‘silêncio’ de Lisboa, conforme dá conta a manchete desta quarta-feira, dia 20 de Maio, do nosso matutino.

Para Élvio Sousa, está claro que “o PSD, agora dependurado com o CDS, não tem a coragem e a determinação para passar das palavras às acções”, não passando de “uma fraude, um tiro de pólvora seca”.

“Os mesmos que, agora, ameaçam, são os próprios que em Novembro de 2019, foram os porta-vozes do actual primeiro-ministro, na negociata de adiar o ferry, e do grupo de trabalho para a mobilidade”, sustenta o parlamentar.