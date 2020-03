JPP convida taxistas a acompanhar ‘Lei Uber’ no Parlamento regional

O JPP convidou hoje todos os profissionais de táxi a acompanhar a discussão do diploma conhecido como ‘Lei Uber’, na Assembleia Legislativa Regional, por entender que “irá destruir o sector do táxi, pela falta de regulação”, referiu Élvio Sousa, numa iniciativa do Partido que decorreu junto a várias praças de táxi do Funchal.

O líder parlamentar relembrou “a importância do sector do táxi para o turismo na Região” bem como a “dependência de centenas de famílias desta actividade”.

“Neste momento, o JPP está do lado dos taxistas no sentido de exigir que a Região Autónoma da Madeira, com a sua autonomia administrativa, accionone as suas ferramentas, os seus poderes de regulação”, frisou o deputado, destacando que “regular não quer dizer que não entrem as plataformas, mas sim, obrigar à definição de regras, de contingentes, que vão ao encontro daquilo que é a nossa realidade Regional”.

“Na Região temos 834 licenças, com um contingente que não é alterado desde 1982 e que, mesmo assim, apresenta um rácio muito acima do recomendado pela União Europeia”, justificou Élvio Sousa.

“Não pode imperar a lei da selva. Temos maior oferta do que a procura para o nosso mercado de escala reduzida o que obriga, necessariamente, à regulação séria deste sector” pelo que, Élvio Sousa reforçou o convite aos taxistas para comparecerem e acompanharem a discussão do diploma, destacando a importância da união dos taxistas nesta matéria.