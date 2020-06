O JPP entende que as empresas regionais têm dificuldades em aceder às linhas de crédito. A questão foi abordada esta manhã, numa reunião com a ACIF, onde foram discutidas as dificuldades pela qual estão a passar os empresários da Região, que têm mostrado “diferentes perspectivas das consequências da pandemia”, salientou Rafael Nunes.

Segundo o deputado, a linha de crédito ‘Investe RAM Covid-19’ “não traz qualquer benefício aos empresários”, pois estes “continuam a ter de suportar as despesas das suas próprias poupanças e a partir dos seus próprios recursos”, referiu o também vice-presidente do grupo parlamentar.

A “dificuldade em garantir a viabilidade do mercado turístico ” que representa “15% dos postos de trabalho e 26% do PIB regional” é outra das preocupações do JPP. Rafael Nunes reforça que o sector turístico tem sido “gravemente atingido e tem apresentado dificuldade de recuperação”.

No seu entender, a situação agrava-se ainda mais no “alojamento local”, tendo o JPP dado entrada de uma resolução no Parlamento Regional, entretanto aprovada, para a criação de um conjunto de apoios que irão impulsionar este sector”, salienta o deputado.

“Verifica-se ainda a forte necessidade de apoiar o sector da restauração”, fortemente atingido pela Covid-19 e que “acabou por se repercutir noutros sectores como a actividade agrícola, com a dificuldade no escoamento dos produtos, atingindo toda a economia local”.

Esta situação levou o JPP a dar entrada de um projecto de resolução à Assembleia da República, para “aliviar e apoiar o sector da restauração, com a redução do IVA da restauração”, uma medida que irá impulsionar “uma recuperação mais consistente e mais coesa”, concluiu Rafael Nunes.