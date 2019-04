JPP acusa Paula Cabaço de “faltar rigorosamente à verdade”

Sobre as acusações da actual secretária regional do Turismo e Cultura em relação ao posicionamento dos representantes do Conselho Consultivo da Estrutura de Missão para as Comemorações dos 600 anos, Nelson Veríssimo e Emanuel Gaspar, o JPP considera que “a engenheira agrónoma Paula Cabaço, ao afirmar que os representantes do Município de Santa Cruz não apresentaram sugestões e propostas está a faltar rigorosamente à verdade”.

“Especificamente, quer o doutor Nelson Veríssimo, quer o dr. Emanuel Gaspar apresentaram sustentadamente, nas três reuniões realizadas, propostas visando a obtenção de rigor e de cientificidade”, aponta através de um comunicado de imprensa.

Por outro lado, excetuando as acções já referidas como meritórias, refere que “esta Comissão dos 600 anos ficará conhecida, para a posteridade, como a maior desilusão histórica dos últimos cem anos, uma situação que até envergonhou o mais alto magistrado da nação, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que participou numa “farsa histórica, uma invenção do século XX, que uma Comissão apadrinhou e enalteceu”.

“Por aqui, tudo dito, com a agravante, por exemplo, da exposição “Ilhas do Ouro Branco” ter servido, entre o esforço de bons técnicos envolvidos, para “pavonear” altos representantes políticos em território republicano, sem que os cidadãos da Madeira e Porto Santo tivessem a oportunidade de a ver e fruir”, acrescenta, referindo que “na verdade, com este exemplo, os pretensos “autonomistas renovadinhos” são hábeis em promover iniciativas elitistas além-mar”.

Além disso, questiona “qual foi o real valor dessa iniciativa em Lisboa (para os cidadãos conheceram onde o erário público tem sido aplicado) e por que razão, por exemplo, a exposição mostrou as sumptuosidades da realeza, da aristocracia e do clero, e deixou de fora a cultura material do restante sector social insular. Não terá sido essa, uma visão pretensamente elitista”.

“Para finalizar, recordamos que a Comissão promove iniciativas a “torto e a direito”, sem critérios de rigor e de qualidade, uma situação que foi apresentada aos responsáveis, e que permaneceu inalterada. Por essa razão, que entre estar e participar numa “farsa”, foi preferível sair”, concluiu.