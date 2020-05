José Manuel Rodrigues visitou Cruz Vermelha da Madeira

José Manuel Rodrigues visitou hoje as instalações da Cruz Vermelha da Madeira. “A minha visita aqui é para reconhecer o extraordinário trabalho desta instituição na Região Autónoma da Madeira e dizer também que podem contar com o apoio do parlamento e dos deputados, porque a Assembleia Legislativa também concedeu um donativo (de 2.500 euros) para que a Cruz Vermelha possa exercer as suas funções e sobretudo neste momento difícil da sociedade madeirense possa apoiar aqueles mais carenciados e que ninguém fique para trás”, salientou o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

No dia em que começa a segunda fase de desconfinamento, depois da pandemia, lembrou que as pessoas devem ter consciência de que irão haver “dramas muito trágicos” na sociedade.

A falta de pagamento de salários, o aumento do desemprego, a perda de rendimentos devido ao lay-off e as dificuldades acrescidas das famílias em “fazer face às despesas essenciais” foram alguns dos alertas deixados pelo presidente da ALM.

José Manuel Rodrigues considerou que as instituições de solidariedade social têm “um papel importantíssimo na ajuda que podem conceder, quer aqueles que já eram mais carenciados quer aqueles que vão ficar carenciados devido à crise económica”.

Em média 4 a 5 famílias pedem diariamente ajuda a esta instituição, que tem recebido donativos de entidades privadas e públicas, entre elas o parlamento madeirense.

A prioridade dos apoios da Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito do Projeto Parlamento Mais Perto Social, vai para as instituições não contempladas pelo Fundo de Emergência para Apoio Social, criado pelo Governo Regional, evitando assim a duplicação de auxílios financeiros.

Além da Cruz Vermelha, com 2.500 euros, a ajuda financeira do parlamento já contemplou o Banco Alimentar Contra a Fome (5.000 euros) e o CASA (2.500 euros) – Centro de Apoio ao Sem Abrigo.