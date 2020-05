José Manuel Rodrigues visita Cruz Vermelha Portuguesa na próxima segunda-feira

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira visita na próxima segunda-feira, 18 de Maio, pelas 11 horas, a delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa que tem recebido cada vez mais pedidos de auxílio desde o início da pandemia.

No país, os dados da Cruz Vermelha apontam para uma subida que ultrapassa os 40%, por parte das famílias afectadas pela crise pandémica, se encontram numa situação de grande fragilidade.

Para ajudar quem mais precisa, a Assembleia Legislativa da Madeira vai entregar um apoio financeiro de 2.500 euros à Cruz Vermelha Portuguesa, destinado à emergência alimentar.

A visita de José Manuel Rodrigues, no âmbito do projecto ‘Parlamento mais Perto Social’, pretende aferir a realidade da Cruz Vermelha Portuguesa, na assistência alimentar, e as principais dificuldades sentidas pelas pessoas que pedem ajuda, na Região.

Devido à pandemia da Covid-19, o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira reforçou a aposta no projecto com o apoio directo às instituições particulares de solidariedade social. O parlamento madeirense já dispensou 26 mil euros para o apoio solidário, através do corte nas despesas correntes.