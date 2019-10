José Manuel Rodrigues “não foi uma exigência do CDS”

“José Manuel Rodrigues, como presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, não foi uma exigência do CDS. Não está no acordo de coligação, nem em lado nenhum.” A afirmação é de Miguel de Sousa, na TSF-M, no regresso do programa ‘O Debate da Semana’, conduzido por Leonel de Freitas, e no qual está em análise o novo Governo.

Miguel de Sousa tem a certeza de que esta “foi uma oferta” e, por isso, não foi o CDS que propôs”, mas sim “os deputados do PSD e do CDS”.

Além disso, afirmou que não tem “nada a dizer contra a coligação” e acredita que o CDS irá se integrar bem neste Governo.

“Não tenho nada a dizer contra a coligação. Não se pode dizer que é uma coisa contra-natura. Não acho que o CDS tenha grandes dificuldades em se integrar no Governo dirigido pelo Miguel Albuquerque. Acho que isso vai funcionar”, sustentou.

Já Ricardo Vieira é da opinião de que ainda não foi feita uma coligação, mas uma “adição”.

Além disso, referiu que “quer a composição do Governo, quer a designação da mesa da Assembleia”, saíram a “convite” de Miguel Albuquerque.

“O Dr. Miguel Albuquerque convidou todos os membros do Governo, inclusive os do CDS, e o José Manuel Rodrigues para ser presidente da Assembleia”, sustentou.

Por seu turno, António Trindade disse que “o conceito da adição” o choca, sobretudo depois de ter sido atribuída a presidência da Assembleia Legislativa da Madeira a um membro do CDS.

“Não há propriamente aqui uma adição, mas uma repartição de representatividade. Esta repartição de representatividade tem aqui algum ambiente de choque, sobretudo quando o partido minoritário tem os resultados que tem. O CDS consegue quase um pleno, passando de uma representatividade de sete para três deputados”, salientou.

