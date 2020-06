José Manuel Rodrigues lamenta morte de padre “bom e corajoso”

José Manuel Rodrigues refere-se ao pároco do Jardim da Serra como “um homem bom e corajoso preocupado com as desigualdades e injustiças sociais”.

Entretanto, numa nota oficial da Assembleia Legislativa da Madeira José Manuel Rodrigues endereça à família enlutada, e em nome do parlamento, as suas “sentidas condolências”.

A mesma nota recorda que Mário Tavares exerceu o cargo de deputado, eleito pela CDU, na Assembleia Legislativa da Madeira entre 1992 e 1996, sendo o principal impulsionador do movimento para a elevação do Jardim da Serra a freguesia e reitera que “o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira reconhece como um homem bom, corajoso, e preocupado com as desigualdades e injustiças sociais”.

O padre Mário Tavares morreu, esta manhã, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada durante a noite, devido a uma complicação do seu estado de saúde. Tinha 85 anos.