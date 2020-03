José Manuel Rodrigues escreve a Marcelo e apela ao encerramento do aeroporto

“Como Presidente da Assembleia Legislativa, representante do povo da Madeira e do Porto Santo, tomo a liberdade de escrever esta missiva no sentido de sensibilizar Vossa Excelência para o sentimento generalizado na sociedade madeirense de que é preciso actuar já e encerrar temporariamente o aeroporto”.

É este o apelo feito na carta enviada hoje pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reforçando pedido do Governo Regional feito ontem à República, face à ameaça do novo coronavírus.

José Manuel Rodrigues sublinha que “esta posição foi apoiada, por quase todos os quadrantes políticos, pela classe médica, por outros profissionais de saúde e até por agentes do sector hoteleiro [os mais prejudicados por esta interdição]”.

“A República não pode ficar insensível ao apelo das autoridade regionais que estão no terreno e conhecem como ninguém o que se está a passar e o que se antevê que aconteça nos próximos dias (...) Neste momento o que importa é salvaguardar a segurança, a saúde e a vida dos portugueses destas ilhas”, vinca o representante do Parlamento Regional.

