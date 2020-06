O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, destacou hoje, no final da reunião com o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, a convergência de ideias quanto à necessidade de tomar decisões sobre a regionalização do país e sobre a TAP.

José Manuel Rodrigues e Rui Moreira falaram das grandes questões nacionais, “em particular sobre o centralismo do país que precisa de ser combatido e diminuído”, salientou o presidente do parlamento madeirense

“O país precisa de ser descentralizado e, desse ponto de vista, há uma convergência de pensamento no sentido de entender que a Madeira e os Açores são bons exemplos de como tendo sistemas de autogoverno, com competências e poderes próprios contribuem para o desenvolvimento, o crescimento económico e social e o bem-estar das populações”, disse.

José Manuel Rodrigues afirmou que as realidades insulares são “um bom exemplo para a regionalização do Continente, que continua por fazer, bem como a descentralização de poderes para os municípios, que não pode ser apenas uma operação de cosmética”.

O Presidente e o autarca entendem que tem de haver “uma efectiva descentralização que dê poderes aos municípios e também às Regiões para que, dentro do princípio da subsidiariedade europeu, possam responder às reais necessidades das populações das quais estão mais próximas”.

Ambos os presidentes trocaram, ainda, impressões sobre a TAP. “Como esta companhia vai ter uma injecção de capital por parte do Estado, precisa de estar ao serviço de todo o país e não apenas de Lisboa, mas do Continente e das Regiões Autónomas”, referiu José Manuel Rodrigues, acrescentando que é “absolutamente imprescindível para o desenvolvimento do turismo e de outros sectores económicos que são essenciais ao crescimento económico e social das diversas parcelas que constituem o território nacional”.

O parlamentar madeirense aproveitou esta deslocação aos Paços do Concelho do Porto, para convidar o Presidente da Câmara, Rui Moreira, a participar na iniciativa ‘Parlamento com Causas’, para que “possa ir ao Parlamento Regional dar o seu ponto de vista sobre qual deveria ser a regionalização administrativa do território continental”.

Oconvite foi aceite e a iniciativa será concretizada “muito em breve”, concluiu.