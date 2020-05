O Grupo Parlamentar do PS-Madeira promove este sábado, dia 16 de Maio, novas Jornadas Parlamentares, as primeiras desde o início da crise provocada pela covid-19.

Estas Jornadas terão como tema ‘Recuperação Social e Económica - O Papel da Autonomia’ e contam com as intervenções dos parlamentares socialistas: Paulo Cafôfo, deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, Carlos Pereira, deputado na Assembleia República, e Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS na República.

A iniciativa decorre às 10h30, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, espaço que será limitado aos deputados devido às condições de segurança e sanitárias exigidas.

Todavia, a população poderá acompanhar as jornadas on-line via ‘streaming’, na página de Facebook do partido.