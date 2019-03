A Aliança acaba de confirmar na sua página de Facebook que o professor e colaborador da TSF-Madeira, Joaquim José Sousa, será o Coordenador Regional da Aliança na Madeira.

De acordo com a orgânica do novo partido, fundado por Pedro Santana Lopes, além da direcção nacional e de outros órgãos, estão previstas as figuras de “representantes para as Regiões Plano” do Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores, assim como um representante para a Europa e outro para o Resto do Mundo.