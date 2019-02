Jantar festivo com D. Nuno Brás decorre no Colégio de Santa Teresinha

Neste momento, decorre no Colégio de Santa Teresinha um jantar festivo, que assinala o dia da tomada de posse de D. Nuno Brás como novo bispo do Funchal.

As cerimónias de posse decorreram, nesta tarde, na Sé do Funchal, e ficaram marcadas pela manisfestação de disponibilidade do novo bispo para “colaboração sincera” com as demais instituições da região, desde que seja para benefício dos madeirenses.

Foi uma cerimónia muito participada, ainda que, no exterior da Sé, a pequena multidão tenha sido menor do que aquela que acolheu D. António Carrilho, quando este chegou à Diocese.

Ao Funchal vieram duas dezenas de bispos, contando-se, entre eles, o núncio apostólico de Lisboa e o Cardeal Patriarca da mesma cidade.