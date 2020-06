$!Já são conhecidos os números para votar nas ‘7 Maravilhas da Cultura Popular’

São conhecidas as linhas telefónicas atribuídas às candidaturas finalista do concurso ‘7 Maravilhas da Cultura Popular’, que engloba sete patrimónios pelos 18 distrito e duas regiões autónomas do país.

No caso da Região Autónoma da Madeira, são candidatos às Maravilhas da Cultura Popular: o Bailinho da Madeira, pelo concelho da Calheta (com o número 760 207 764); o Bordado Madeira (760 207 766) e a Noite do Mercado do Funchal (760 207 769), pela capital madeirense; os Fachos, pelo concelho de Machico (760 207 768); as Bonecas de Massa, por Santa Cruz (760 207 765); as Casas Típicas de Santana (760 207 767) e os tapetes florais (760 207 770) pelo concelho de Santana.

É importante que cada candidaturas tenha o maior número de chamadas telefónicas, de forma a distanciar-se das demais na respectiva categoria.