ISAL recebe Sara Madruga da Costa para Aula Aberta sobre Autonomia Regional

O Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL, organiza no próximo dia 20 de Novembro, uma Aula Aberta com a deputada madeirense Sara Madruga da Costa para discutir será a Autonomia Regional na perspectiva do Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira.

Defensora de uma revisão do actual Estatuto Político- Administrativo da Região e do Sistema Fiscal próprio para a Região, a oradora irá exibir uma perspectiva contemporânea sobre esta temática.

OISAm alienta que será uma sessão “enriquecedora” para os alunos da instituição e toda a comunidade civil que queira assistir.

Recorde-se que Sara Madruga da Costa, Advogada de profissão, é actualmente Deputada na Assembleia da República, em Lisboa.