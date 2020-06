ISAL promove 5.ª edição da conferência internacional ‘REGIONAL HELIX’

Nos próximos dias 29, 30 de Junho e 1 de Julho o Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL organiza a 5ª Edição da ‘REGIONAL HELIX - Internacional Conference’ que tem como temas, a competitividade regional, a inovação turística e a transferência de conhecimento. A conferência científica que reúne mais de seis dezenas de investigadores de todo o mundo, será realizada online recorrendo a plataformas digitais próprias.

Entidades presentes na sessão da abertura

A sessão de abertura contará com as intervenções oficiais, de representantes de várias entidades públicas e governamentais, nacionais, regionais e locais, nomeadamente, a Secretária de Estado do Turismo Rita Marques, em representação do Ministério da Economia e da Transição Digital; o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia; a Presidente do Conselho Directivo do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, Sara Estudante Relvas e Nuno Vale, Director Executivo da Associação de Promoção da Madeira. A iniciativa conta ainda com várias chancelas internacionais.

Presidente da República felicita a iniciativa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, “felicita pela iniciativa e exprime votos de muito êxito”, refere informação enviada à Direcção do ISAL, pela Casa Civil da Presidência da República .

Programa ambicioso

O início do evento, previsto para as 10 horas, do próximo dia 29 de Junho, além de contar na sessão de abertura solene, com as intervenções de várias entidades oficiais, também terá o discurso inaugural do Chair do evento, Sérgio Teixeira, presidente da Comissão Científica, e do Comité de Organização Local.

“Temos a ambição de ser um centro investigação científica de referência em Turismo com origem insular para o Mundo”, declara.

Sérgio Teixeira é também presidente do Conselho Técnico-Científico do ISAL e professor adjunto, nas áreas do Turismo e Gestão, nesta instituição do ensino superior.

Já segundo dia, 30 de Junho, irá continuar a ordem dos trabalhos do dia anterior com sessões paralelas de comunicações de trabalhos. O terceiro dia, 1 de julho, será dedicado à partilha de conhecimento por parte de representantes do sector hoteleiro da Região Autónoma da Madeira, bem como as comunicações dos keynote speakers convidados, Dimitrios Buhalis (Reino Unido), Marina Ranga (Espanha) e Carlos Costa (Portugal).

Grupo Porto Bay, Savoy, Quintinha de São João, Quinta do Furão e Vila Baleira intervêm na “Regional Helix”

Neste dia, na parte da manhã, a sessão terá início previsto às 10 horas, com as intervenções de representantes de cinco grupos hoteleiros - Grupos Porto Bay, Savoy, Quintinha de São João, Quinta do Furão e Vila Baleira Hotels & Resorts - que estarão representados pelos seus diretores gerais. Após um período de interrupção para almoço, a ordem de trabalhos será retomada às 14h com as comunicações dos três prestigiados Keynote Speakers, professores universitários e investigadores das mais importantes universidades europeias e centros de investigação das áreas do Turismo, Inovação e Competitividade, já referidos.

ISAL celebra o seu 31º Aniversário com abertura de Licenciatura em Gestão de Empresas

A vice-directora do ISAL, Sancha de Campanella destaca que “o programa ambicioso da Regional Helix 2020, no ano em que o ISAL completa o 31º Aniversário, permitindo projectar o nome da Madeira, no panorama da investigação científica à escala Mundial, dado o enorme dimensionamento do evento, conseguido graças à envolvência de várias dezenas de investigadores internacionais, entidades parceiras e docentes do ISAL”, refere.

A Direcção do ISAL refere ainda, “a envolvência de mais de duas centenas de pessoas, na iniciativa, revelando a maximização de recursos humanos”. De destacar que mais de uma centena de investigadores integram o Comité Científico da Regional Helix, aos quais se somam cerca de duas dezenas de docentes do ISAL que integram o Comité de organização local e foram submetidas mais de sessenta comunicações, pelos participantes do evento.

De destacar ainda o facto do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL), preparar-se para Abrir já no próximo ano lectivo, o curso superior (licenciatura) em Gestão de Empresas, recentemente acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).