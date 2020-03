ISAL lecciona através de plataformas digitais

Atendendo à situação emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde, bem como à classificação do novo coronavírus como pandemia, desde o dia 16 de Março que as actividades lectivas presenciais se encontram suspensas, estando, contudo, garantida a continuidade do funcionamento das aulas em todos os cursos superiores do ISAL através do recurso a plataformas digitais que permitem o ensino, a aprendizagem e a avaliação através do contacto directo entre professores e estudantes.

O ISAL revela que, de momento, cerca os cerca de 255 alunos dos cursos superiores e a demais comunidade académica, mantêm-se activamente envolvidos no ensino e na aprendizagem, tendo por referência a conclusão com sucesso do presente ano lectivo.

Encontra-se em análise a eventual aprovação de um regime excepcional de avaliação continua compatível com o ensino à distância e o e-learning

Após uma semana de actividade em e-learning, o ISAL lançou um inquérito aos discentes e aos docentes sobre o funcionamento desta nova forma de ensino e a aplicabilidade das aulas on-line, revelando que tem sido muito satisfatório os resultados obtidos.