ISAL inicia em Outubro pós-Graduação em Tour Guiding

O Instituto Superior de Administração e Línguas | ISAL inicia, a 18 de Outubro, uma nova Pós-Graduação em ‘Tour Guiding’ através de um protocolo estabelecido recentemente com o Sindicato Nacional de Actividade Turística, Tradutores e Intérpretes (SNATTI) para “preencher as necessidades formativas dos colaboradores da entidade, através da criação de cursos formativos ou pós-graduações, bem como proporcionar descontos aos colaboradores”, refere o ISAL.

A Pós-Graduação em Tour Guiding, apresenta conteúdos contextualizados com as necessidades do mercado regional e é validada SNATTI pelo que permite acesso à prova do SNATTI para obtenção da certificação de Guia Intérprete Nacional.

Segundo o ISAL, o SNATTI é um dos mais antigos sindicatos em Portugal, cuja fundação teve lugar na cidade de Lisboa, a 24 de Abril de 1936, e conta actualmente com duas delegações regionais: uma no Porto e uma na Madeira com cerca de 40 associados guias intérpretes. A nível de Portugal Continental este sindicato - que representa todos os profissionais de informação turística - tem cerca de 400 associados.

A presente Pós-Graduação em Tour Guiding pretende promover a aquisição de competências nas áreas do conhecimento e comunicação e uma melhoria qualitativa no serviço profissional. Com conteúdos que vão desde Património Artístico, Prática Profissional de Guia-Intérprete, Marketing Pessoal e com um corpo de docência qualificado visa proporcionar, aos participantes, novas oportunidades de trabalho quer seja como complemento de trabalho ou a tempo integral. O seu início está previsto para 18 de outubro de 2019 e já é possível fazer pré-inscrição.

A pós-graduação tem como coordenador científico Bruno Pereira , ex-Director Regional de Turismo e como coordenadora Pedagógica, Sancha de Campanella.