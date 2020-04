O Comando Operacional da Madeira recebe, na manhã da próxima quinta-feira, 23 de Abril, nas instalações do Pico da Cruz, a visita do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira.

A passagem do Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto pelo Comando Operacional da Madeira, às 09h30, surge na sequência dos recentes acontecimentos relacionados com o combate ao novo Coronavirus e permitirá ao Comandante Operacional da Madeira, Contra-almirante Dores Aresta, a oportunidade de apresentar as acções desenvolvidas pelas Forças Armadas no âmbito do apoio militar de emergência ao combate à pandemia.

Ireneu Barreto terá a oportunidade de assistir à vídeo-conferência diária, de nível nacional, das mais altas estruturas operacionais das Forças Armadas, para além de visitar o Centro de Situação Operacional.

Desde o início do combate à pandemia que o Comando Operacional da Madeira tem coordenado o apoio das Forças Armadas a diversas entidades, nomeadamente ao Governo Regional da Madeira, incluindo a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil e a Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, às Forças e Serviços de Segurança, PSP e GNR, e ao Estabelecimento Prisional do Funchal, entre outros.