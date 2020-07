Ireneu Barreto pede que Madeira seja reconhecida como destino seguro junto do Reino Unido

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira enviou, hoje, uma missiva ao Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português onde requereu que a Madeira seja defendida como um destino seguro junto do Reino Unido. De acordo com nota informativa divulgada pelo seu gabinete, Ireneu Barreto pretende que o arquipélago seja excepção devido à situação actual referente à pandemia.

Este pedido surge no seguimento das notícias que dão conta de que os britânicos pretendem "excluir Portugal da lista, cuja publicitação estará iminente, dos países para os quais os súbditos britânicos podem viajar sem terem de se sujeitar a uma quarentena obrigatória no regresso àquele país".

Ora, Ireneu Barreto considera que a Madeira e o Porto Santo devem ser encarados como excepções, uma vez que "trata-se da única região do País em que a doença não provocou quaisquer óbitos até à data, na qual o número de cidadãos infectados se resumiu a algumas dezenas de casos e onde nunca houve qualquer foco de contágio comunitário activo".

"No momento em que regressa gradualmente a normalidade possível, e os transportes aéreos e marítimos entre a Região e o exterior retomam a regularidade, será desejável e merecido que estes bons resultados no combate à pandemia possam ser destacados, conferindo à Madeira a qualidade de destino seguro para todos os muitos turistas que nos visitam, e dos quais a economia local tanto precisa", refere no documento enviado ao Governo da República.

Ireneu Barreto ressalva que "esta exclusão, se é grave e imerecida para os interesses do nosso País, irá traduzir-se principalmente num imenso prejuízo para as regiões portuguesas, como a Madeira e Porto Santo, nas quais a indústria turística é a principal actividade económica".

O Representante da República indica ainda que, sobre esta mesma questão, solicitou a atenção da Cônsul Honorária do Reino Unido na Madeira.