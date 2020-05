Após seis semanas de estado de emergência motivado pela pandemia do Covid-19, o Representante da república para a Madeira dirige-se hoje aos madeirenses e porto-santenses para enaltecer o “comportamento responsável” que muito contribuiu para que, até ao momento, “não se tenha registado na Região, qualquer vítima mortal, situação que “deve estimular a nossa resiliência”.

Numa altura em que a competência do Representante da República “regressa à normalidade”, Ireneu Barreto faz questão de “agradecer a colaboração de todos, e em particular do Governo Regional e da Assembleia Legislativa, saudando ambos os órgãos de governo próprio na pessoa dos seus presidentes”.

“Agradeço com igual reconhecimento o empenho das Forças de Segurança e das Forças Armadas, sublinhando o papel dos respectivos comandos e, nos seus comandantes, saudando todos e cada um dos seus profissionais”, salienta ainda o Representante, não esquecendo o “papel incansável e insubstituível das autoridades regionais de saúde e dos demais profissionais de saúde da Madeira e do Porto Santo, bem como todos os que, com o seu trabalho, contribuíram para atenuar as consequências nefastas desta pandemia”.

Por fim, manifesta “gratidão” ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao primeiro-Ministro, António Costa, pelo “apoio e disponibilidade neste momento tão difícil para todos nós”.

Perante o “longo período de incerteza” que nos espera e que exige de todos nós uma “permanente vigilância e consciência de que o perigo persiste”, mostra-se “sempre disponível para os madeirenses e porto-santenses”, deixando-lhes uma “palavra de esperança”.