IPMA prevê fim-de-semana chuvoso na Madeira

O fim-de-semana será chuvoso na Madeira, a julgar pelas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que apontam para chuva na costa Norte e terras altas, e muita nebulosidade em toda a ilha, sobretudo durante a tarde.

De acordo com os meteorologista do IPMA, este sábado, 9 de Maio, será um dia cinzento, carregado de nuvens, com períodos de chuva a norte da ilha e nas zonas montanhosas, passando a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes a partir do meio da manhã.

O vento marcará igualmente o arranque do fim-de-semana, sendo fraco a moderado (10 a 30 km/h) de noroeste, aumentando de intensidade (até 40 km/h) a partir da tarde.

Nas zonas montanhosas, as rajadas poderão atingir os 80 km/h.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 19/20ºC