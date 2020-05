IPMA prevê dia de sol na Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta sexta-feira, 22 de Maio, será de sol na Madeira, com períodos de alguma nebulosidade na costa Norte e na ilha do Porto Santo, oscilando entre as nuvens e algumas abertas.

Já o vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da Região, sendo moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas e zonas montanhosas.

Há ainda a registar uma pequena subida de temperatura o que levou a DGS a recomendar prudência na exposição solar, principalmente no que se refere a crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com actividade no exterior, praticantes de actividade física e pessoas isoladas.

Como medidas de prevenção dos efeitos do calor, a Direcção-Geral da Saúde recomenda o aumento da ingestão de água ou sumos de fruta natural, sem açúcar, e evitar o consumo de bebidas alcoólicas, bem como procurar ambientes frescos e arejados ou climatizados.

É ainda recomendado que se evite a exposição directa ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas, utilizar protector solar com factor igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação de duas em duas horas.

Estado do Mar:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de norte com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro, passando a ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 20/21ºC