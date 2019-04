IPMA eleva a ‘laranja’ e estende a Porto Santo aviso para a chuva forte

Foi elevado a laranja o nível de aviso meteorológico para a precipitação, agora também extensível ao Porto Santo.

Até às 03 horas da próxima madrugada o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) coloca todo o Arquipélago da Madeira sob aviso laranja por causa da precipitação prevista ocorrer, nomeadamente “aguaceiros fortes, acompanhados de trovoada”.

Recorde-se que já esta manhã ocorreram aguaceiros, por vezes fortes, que em três das 20 localidades cobertas pela rede de observação do IPMA atingiram valores condizentes com avisos meteorológicos.

O maior registo aconteceu em Porto Santo (28,8 mm/1h), condizente com situação meteorológica de risco moderado a elevado (laranja). Os outros dois foram apurados no Monte (13,3 mm/1h) e no Santo da Serra (10,7 mm/1h), ambos correspondente a aviso amarelo, que estava inicialmente previsto entrar em vigor ao meio-dia e apenas para a ilha da Madeira.