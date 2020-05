IPMA coloca Funchal com ‘risco muito elevado’ de incêndio no domingo

O fim-de-semana escaldante que se adivinha, sobretudo na costa Sul da Madeira, coloca grande parte do território do município do Funchal em risco ‘muito elevado’ de incêndio este domingo, segundo a última previsão do IPMA (feita ontem) para o risco de incêndio no Arquipélago da Madeira. É o segundo mais grave de uma tabela de cinco níveis de risco de incêndio. Assinale-se que para este domingo, dia 24, a temperatura do ar poderá chegar aos 29 graus centígrados no Funchal. Amanhã o risco de incêndio até as cotas intermédias do Funchal será já ‘elevado’.

‘Elevado’ é também o risco de incêndio para o concelho de Santa Cruz no domingo, e ‘moderado’ no resto do território do Arquipélago da Madeira